Chelsea, Tuchel: «Kovacic? Lo staff medico mi ucciderà»

Thomas Tuchel parla delle condizioni di Kovacic in vista delle semifinali di Champions League contro il Real Madrid. Le sue parole

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato delle condizioni di Kovacic. Le sue parole.

«Non ci sono novità: non ci sarà, ma il resto della squadra è a disposizione .Sperare che rientri nella partita contro il Fulham, in mezzo alle sfide contro il Real Madrid, ma non abbiamo certezze. I fisioterapisti e lo staff mi uccideranno, ma penso che sia possibile, è un obiettivo realistico».