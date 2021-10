Bologna, Viola: «Questa per me è un'ottima occasione. Su Mihajlovic...»

Nicolas Viola si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del Bologna: le sue dichiarazioni

Nicolas Viola si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del Bologna. Le sue parole.

BOLOGNA – «Nel mio percorso calcistico penso di non aver dimostrato appieno tutte le mie qualità. Ho aspettato l’opportunità in una squadra di un certo livello per poter far vedere quello che sono».

CONDIZIONI – «Mi sono allenato con un personal trainer, ma ovviamente da solo non è possibile fare tutto il lavoro. Fisicamente sto bene ma ora sono in mano a fisioterapisti e preparatori per vedere quanto mi manca per essere al 100%. Questa per me è un’ottima occasione. E’ per me davvero importante essere qui. Il Bologna è una società sana e solida e mi sono trovato subito bene. Questi mesi da svincolato sono serviti anche per maturare? Si è stato un percorso di crescita. Avrei potuto, non dico accontentarmi, ma accettare prima altre proposte. Avendo la maturità giusta e sapendo quello che posso dare, ho voluto aspettare e adesso sono pronto per concedermi completamente alla mia nuova squadra».

MIHAJLOVIC – «L’ho già incontrato. Lo conoscevo ma non di persona. Ho già avuto modo di parlarci, è uno molto schietto. Preferisco le persone così. Io sto fermo da tanto tempo, mi serve il giusto allenamento per mettermi in sesto, poi sono pronto».

RUOLO – «Ho fatto sia il play che la mezz’ala. Deciderà il mister come impiegarmi. Riguardo i calci pizzati, qui c’è una persona che può insegnarmi tanto».