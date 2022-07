Conte contro Nagelsmann: «Non si parla di calciatori di altri club»

Antonio Conte molto duro con Nagelsmann: «Irrispettoso, io non parlo di calciatori di altre squadre. Kane importante per noi»

Antonio Conte risponde molto duramente a Nagelsmann, che negli ultimi giorni aveva parlato di Harry Kane come di un obiettivo del Bayern Monaco. Di seguito le sue parole.

«Io non sono un allenatore che parla di giocatori di altre squadre, è irrispettoso; se voglio fare qualcosa non lo faccio certo attraverso i media. Qui al Tottenham la situazione è chiara: Kane è molto importante per il progetto».