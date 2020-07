Conte: «Dobbiamo migliorare di testa. Eccezionale Borja Valero» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato a Inter Tv dopo la rotonda vittoria della sua squadra contro il Brescia. Queste le sue parole

Antonio Conte ha parlato a Inter Tv dopo la rotonda vittoria dei nerazzurri contro il Brescia. Queste le parole del tecnico dell’Inter.

«Borja trequartista? Lui è uno che ha un’intelligenza calcistica superiore alla media, di lui posso parlare solo bene. Ha sempre dato grande disponibilità, anche nei momenti di sofferenza. Oggi l’ho fatto giocare lì e penso abbia fatto una grandissima prestazione. Partenza veloce come sempre, vogliamo giocare un calcio propositivo e non di attesa. A volte ci riusciamo in tutto, a volte ci sono state delle disattenzioni che ci son costate caro. Oggi la soddisfazione è vedere una squadra che è sempre stata attiva, dopo ogni gol. Questa è la nostra strada».