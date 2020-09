Conte: «L’apertura degli stadi non è assolutamente opportuna»

Il Premier Giuseppe Conte ha manifestato il proprio pensiero su una possibile riapertura degli stadi per la prossima stagione

«Per quanto mi riguarda la presenza allo stadio, così come a manifestazione dove l’assembramento è inevitabile, non solo sugli spalti ma anche in fase di entrata ed uscita, non è assolutamente opportuna»