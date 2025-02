Conte: «Ci sta pareggiare con questo Udinese, occasione sprecata? No, guardiamo solo a noi stessi»

Le parole di Antonio Conte, tecnico del Napoli, dopo il pareggio ottenuto dai partenopei in casa contro l’Udinese

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Napoli contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

DIFFICOLTA’ – «Le difficoltà sono state quelle di non riuscire a concretizzare le occasioni e far rientrare subito in partita l’Udinese. Per il resto ci sta che il 70′ cerchi di dare energia nuova e di aumentare alcune situazioni. Posso fare 5 sostituzioni e le ho fatte, non devo sempre aspettare la fine per farle. E’ un peccato perché secondo me meritavamo di più».

UDINESE – «Nel primo tempo abbiamo creato tanto. Il pallino del gioco lo abbiamo avuto noi e abbiamo tirato spesso in porta. Devi concretizzare. Ci sta il pareggio con l’Udinese perché ha ottimi giocatori, molto fisici e di cui sentiremo parlare presto. Inevitabile che quando pressi così puoi soffrire sulle palle lunghe con un giocatore bravo su queste situazioni come Lucca».

OCCASIONE PERSA – «No, noi dobbiamo guardare a noi stessi. Un’occasione persa per fare punti per arrivare in Europa. Ci sta comunque di pareggiare con l’Udinese. Noi stiamo facendo qualcosa di straordinario, non dobbiamo confondere la realtà. I ragazzi stanno dando tutto e anche oggi erano stremati a fine. E’ qualcosa di incredibile fidatevi».