Conte: «C’è sempre da migliorare: qui un GRUPPO SERIO e i giovani hanno portato nuove energie; NON AVERE LE COPPE aiuta, ecco perchè»

Le parole di Antonio Conte, tecnico del Napoli, dopo la vittoria ottenuta dai partenopei in Coppa Italia contro il Palermo

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria del Napoli contro il Palermo in Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

APPROCCIO – «Sicuramente l’approccio è stato importante: volevamo passare il turno e quello che ci siamo detti prima dell’inizio era di fare una gara seria. Mi è piaciuto l’approccio, la determinazione e la cattiveria. Poi c’è sempre da lavorare per migliorare e sistemare i piccoli difetti»

GRUPPO – «Fare delle classifiche di merito trai calciatori non mi piace: quello che mi piace è che il gruppo base è di ragazzi per bene e chi è arrivato si è integrato benissimo, la cosa bella è che lavoriamo bene e si può percerpire. Quando arrivai all’Inter lavorammo tanto per ricostruire ed è quello che sta capitando qui. Stiamo ricostruendo su una vecchia base. Abbiamo messo dentro giocatori che portano energia nuova e sono ragazzi seri».

GIOCARE UNA VOLTA ALLA SETTIMANA – «Inutile negare che per un allenatore come me è importante e quindi lavorare il primo anno senza partita durante la settimana, perchè mi permette di andare a fondo e provare varie situazione per farle entrare nella testa dei calciatori».