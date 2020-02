Conte può sorridere, contro il Ludogorets previsto un altro ritorno

Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo. Contro il Ludogorets potrebbe recuperare Sebastiano Esposito ed avere così un’arma in più per il finale di stagione.

Sebastiano Esposito è pronto al rientro. Il giovanissimo attaccante dell’Inter ha avuto dei problemi alla coscia che l’hanno costretto a saltare la trasferta di Roma contro la Lazio e la gara di Coppa Italia contro il Napoli.

Ma il baby attaccante è di nuovo arruolabile. Conte spera di poterlo convocare in vista della sfida di giovedì contro il Ludogorets. Il suo ritorno garantirebbe all’Inter di avere una pedina in più per giocarsi tutti e tre gli obiettivi stagionali.