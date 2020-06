Conte: «Si stanno mettendo basi importanti per il presente e per il futuro dell’Inter»

Antonio Conte ha parlato a Inter Tv alla vigilia del match di campionato contro il Sassuolo: le parole del tecnico nerazzurro

SASSUOLO – «Bisogna vedere come sarà. Affrontiamo una squadra alla quale piace giocare, dovremo essere bravi nella fase di non possesso e ad attaccarli nelle uscite da dietro. Non abbiamo avuto tempo per prepararla però sappiamo che squadra affrontiamo, conosciamo pregi e difetti».

TURNOVER – «Con questi ritmi e questo caldo per forza di cosa ci saranno delle rotazioni. Uno non può spremere tutti i calciatori per poi dargli riposo. Cercheremo di far riposare chi ha bisogno di riposare in partita in partita. Ho grande fiducia nei miei giocatori, speriamo di avere meno contrattempi possibili visto che ci sono e ci saranno per tutte le squadre. C’è bisogno di tutti e che tutti rispondano presenti».

CENTROCAMPO – «Sì abbiamo alcune assenze in quel reparto. C’è Vecino che ha quel problema che lo tormenta da inizio stagione. Siamo un po’ contati lì in mezzo, dovremo fare delle riflessioni»

LUKAKU LAUTARO – «Con me gli attaccanti segnano sempre visto che svolgono un ruolo molto importante per la mia squadra. Li considero i veri finalizzatoti della squadra, stanno facendo bene e speriamo che continuino così».

NUMERI – «Bisogna aspettare la fine del campionato per trarre delle conclusioni. Sicuramente stiamo lavorando, c’è un lavoro importante dietro. Ho la fortuna di lavorare con dei ragazzi che danno grande disponibilità, penso si stiano mettendo basi importanti per il presente e per il futuro dell’Inter».

SCUDETTO – «Juve che gioca e mette pressione? Io mi sono trovato in tutte e due le situazioni. è inevitabile che chi sta davanti è padrone del proprio destino, gli altri devono per forza aumentare i giri per tenere il tuo passo. La Juventus e la Lazio hanno fatto meglio di noi e sicuramente hanno più margine d’errore rispetto a noi mentre per noi ogni partita è la partita della vita. Non abbiamo grande margine d’errore se vogliamo rimanere lì e rompere le scatole fino alla fine»

SENZA PUBBLICO – «Sono un allenatore che partecipa molto sia con e senza pubblico. È inevitabile che quando ci sono i tifosi è difficile far arrivare il messaggio. La gente allo stadio manca, perché il calcio è bello e dà entusiasmo e noi vogliamo trasferire queste emozioni ai nostri tifosi. Bisogna far grande attenzione perché ogni tanto scappa qualche parolaccia»