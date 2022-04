Conte: «Spero di essere in panchina già sabato»

Il tecnico del Tottenham in conferenza stampa si dice fiducioso di essere sulla panchina degli Spurs già per sabato

Antonio Conte è tornato a parlare in conferenza stampa per la gara del Tottenham contro il Brighton, dopo essere stato trovato positivo al Covid.

LE SUE PAROLE – «Il giorno dopo la partita con l’Aston Villa ho iniziato ad avvertire dei lievi sintomi, un po’ di dolore alla gola, così ho fatto il test ed era positivo. Ma ora sto bene. Di sicuro è stata una settimana strana, sia per me che per i calciatori che sono abituati ad allenarsi con me. Ma il mio staff ha fatto un ottimo lavoro e penso che sabato sarò in panchina. La squadra è stata brava a restare in corsa ed è pronta a lottare fino alla fine»