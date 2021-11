Conte Tottenham, ecco chi si porterebbe dietro dall’Inter

Con l’arrivo di Conte al Tottenham, potrebbero essere tanti gli obiettivi nerazzurri dell’allenatore: ecco chi è nel mirino

Con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham, in casa Inter è giunta anche un po’ di apprensione per le scelte di mercato dell’allenatore che potrebbe puntare proprio su alcuni nerazzurri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i primi che l’ex interista farà all’amico Paratici saranno quelli di De Vrij e Bastoni; i due elementi per sistemare la difesa.

Per l’italiano, l’Inter ha acceso il semaforo rosso. Non si muove, tant’è che ha appena firmato il rinnovo di contratto ed è considerato un pilastro per il futuro da Zhang. Diversa, invece, la situazione dell’olandese che ha il contratto in scadenza nel 2023. Difficile, però, si possa fare a gennaio; più probabile che Conte e il Tottenham ci provino direttamente la prossima estate.