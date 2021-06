Conte Tottenham, trattativa in fase avanzata. L’ex Inter pronto a sostituire Mason

Il ritorno di Antonio Conte in panchina può essere solo questione di ore. L’ex tecnico dell’Inter in trattative avanzate con il Tottenham

L’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte è vicino al ritorno in panchina: il suo futuro sarà in Premier League.

Come riporta SkySport Conte sarebbe in trattative avanzate con il Tottenham, nelle prossime ore si può chiudere. Al momento la differenza tra le richiesta di Conte e la proposta degli Spurs è di circa tre milioni di euro. Tra gli allenatori che il Tottenham ha in lista, l’ex Juve e Inter è quello che guadagna di più: servirà dunque uno sforzo ulteriore da parte del club inglese per provare ad arrivare alla fumata bianca.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24