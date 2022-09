Conte: «Tudor? Gli auguro il meglio, tranne che contro di noi»

Le parole di Conte in vista dell’impegno del Tottenham con il Marsiglia: «Tudor è un amico, felice di vederlo in un club importante»

Antonio Conte ha parlato in conferenza in stampa alla vigilia del debutto di Champions League del Tottenham contro il Marsiglia. Di seguito le sue parole.

TUDOR – «Igor è un amico e abbiamo giocato insieme alla Juve per molti anni. È davvero un bravo ragazzo e sono molto felice di vederlo in panchina in un club importante. Sta facendo un ottimo lavoro, gli piace lavorare molto e la sua squadra ha le idee molto chiare. Auguro tutto il meglio a lui e al Marsiglia, a parte nelle due partite contro di noi».

ALLENATORI ITALIANI – «Gli allenatori italiani snobbano la Champions? No, non credo perché abbiamo Carlo Ancelotti e lui ha alzato la Champions con Milan e Real Madrid, squadre davvero importanti. Ricordo la finale persa quando era al Milan. È stata l’ultima finale della mia carriera, la giocammo a Old Trafford e finì 0-0. Fui sfortunato, presi la traversa con un colpo di testa e perdemmo ai rigori. Ancelotti era il precedente allenatore della Juventus, poi andò al Milan e credo abbia avuto una grande rivincita».