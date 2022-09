Marsiglia, i convocati di Tudor per il Tottenham

Le scelte dei convocati di Igor Tudor per il suo debutto in Champions League con il Marsiglia contro il Tottenham del suo ex compagno Conte

Igor Tudor è pronto a fare il suo debutto in Champions League da allenatore con il Marsiglia. Il tecnico ex Hellas Verona, che ritroverà il suo vecchio compagno di squadra alla Juve, Antonio Conte, ha reso nota la lista dei convocati per la partita di domani. Indisponibile Alexis Sanchez per la squalifica rimediata la stagione scorsa contro il Liverpool.

PORTIERI: Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

DIFENSORI: Gigot, Mbemba, Bailly, Balerdi, Kolasinac, Tavares, Clauss, Kaboré

CENTROCAMPISTI: Veretout, Rongier, Gueye, Guendouzi, Gerson

ATTACCANTI: Payet , Harit, Under, Suarez.