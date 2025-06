Brescia, caos totale tra debiti e retrocessione. La mossa della tifoseria sta facendo impazzire tutto il web!

Brescia, caos totale tra retrocessione e problemi economici. Possibile contestazione a breve considerando la situazione

Il futuro del Brescia Calcio resta appeso a molteplici incognite, in un clima di forte incertezza che coinvolge tanto gli aspetti legali quanto quelli societari ed economici. Mentre prosegue la battaglia legale contro la penalizzazione subita — un nodo ancora da sciogliere — la società lombarda è costretta a guardare avanti e affrontare una serie di scadenze cruciali, che potrebbero determinarne il destino per la prossima stagione.

Uno dei punti centrali è legato alla categoria a cui il Brescia prenderà parte nella stagione 2025/26: al momento, infatti, non è ancora chiaro se il club sarà iscritto alla Serie C o, in caso di esito favorevole dei ricorsi, riuscirà a mantenere un posto in Serie B. Ma al di là dell’aspetto sportivo, il nodo più delicato resta quello societario, con Massimo Cellino, attuale proprietario del club, che da tempo è al lavoro per cercare un acquirente.

Come riportato da BresciaOggi, nel pomeriggio di oggi è stato convocato il Consiglio di Amministrazione del club. L’obiettivo è duplice: fare il punto sull’eventuale cessione delle quote societarie e pianificare le mosse per arrivare pronti alla scadenza del 6 giugno, una data fondamentale per la sopravvivenza del club nel calcio professionistico. Entro quel giorno, infatti, tutte le società italiane devono saldare le pendenze economiche con tesserati e dipendenti — stipendi, contributi e compensi — pena l’esclusione dai campionati.

Il Brescia si trova a dover affrontare un debito particolarmente pesante nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, con una somma vicina ai 6 milioni di euro da versare. In tal senso, Cellino è in attesa di comprendere se ci sarà spazio per una rateizzazione o per un possibile sconto sul debito, che alleggerirebbe di molto il peso economico da gestire nell’immediato.

Parallelamente, continuano i contatti con un gruppo di investitori statunitensi che avrebbe manifestato un interesse concreto per l’acquisizione del club. Tuttavia, al momento non ci sono ancora certezze sulla buona riuscita dell’operazione, e ogni giorno che passa aumenta il pressing sulle tempistiche, già molto strette, per chiudere eventuali accordi.

In questo scenario di attesa e tensione, cresce anche la preoccupazione tra i tifosi, che temono di vedere il proprio club sprofondare in una crisi senza ritorno. La Curva Nord, cuore pulsante del tifo bresciano (gemellati con il Milan), ha indetto per questa sera una manifestazione di protesta sotto la sede del club. L’intento è chiaro: lanciare un segnale forte alla proprietà e a chiunque stia valutando di subentrare, affinché vengano garantite stabilità e progettualità per il futuro.

La speranza condivisa da tifosi, città e ambiente sportivo è che nelle prossime ore si possano fare passi avanti decisivi, scongiurando scenari drammatici e riportando serenità in un contesto oggi fortemente compromesso.