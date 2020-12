Milan, Conti fuori per scelta tecnica: c’è il Parma sul mercato

Conti sarebbe stato escluso dalla lista dei convocati del Milan in vista del match contro il Celtic per scelta tecnica

Andrea Conti non è stato inserito nella lista dei convocati del Milan per la sfida di questa sera contro il Celtic in Europa League.

Stando a Sky Sport, il terzino rossonero sarebbe stato escluso per scelta tecnica da Pioli e non per problemi fisici. Sul giocatore circolano diverse voci di mercato, con il Parma che sarebbe tornato alla carica per il suo cartellino in vista della finestra di gennaio dopo l’nteressamento dell’ultima estate.