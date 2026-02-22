Bologna News
Convocati Bologna, un’assenza pesante per Italiano nella sfida contro l’Udinese: ecco la lista completa
La 26ª giornata di Serie A si conclude al Dall’Ara, dove il Bologna di Vincenzo Italiano accoglie l’Udinese di Kosta Runjaic in un posticipo che mette di fronte due squadre partite con obiettivi molto diversi ma oggi separate da un solo punto. I rossoblù, leggermente avanti in classifica, arrivano all’appuntamento con un ritrovato entusiasmo dopo un periodo complicato: il successo in campionato contro il Torino e la vittoria nell’andata del playoff di Europa League sul campo del Brann hanno restituito fiducia e slancio alla squadra.
Situazione opposta per l’Udinese, che si presenta a Bologna in un momento delicato, reduce da due sconfitte consecutive contro Lecce e Sassuolo. I friulani cercano una reazione per non perdere contatto con la zona tranquilla della classifica, mentre il match si preannuncia equilibrato proprio per la vicinanza tra le due formazioni in graduatoria e per la necessità di entrambe di dare continuità ai rispettivi percorsi.
CONVOCATI: Pessina, Ravaglia, Skorupski, Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumí, Miranda, João Mário, Vitik, Zortea, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm, Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe.