Convocati Cagliari, le scelte di Nicola per la sfida al Parma: prima per Coman

Convocati Cagliari, le scelte di Davide Nicola in vista della sfida contro il Parma: subito prima chance per il nuovo acquisto Coman

Davide Nicola, tecnico del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Parma, valevole per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025 all’Unipol Domus. Torna tra i convocati Zito Luvumbo, prima chiamata per il neo acquisto rossoblù Florinel Coman. Di seguito le scelte:

Portieri: Auseklis, Caprile, Sherri

Difensori: Luperto, Palomino, Mina, Obert, Augello, Zortea, Zappa, Felici

Centrocampisti: Adopo, Viola, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Makoumbou, Gaetano

Attaccanti: Coman, Pavoletti, Luvumbo; Kingstone, Piccoli