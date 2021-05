Convocati Crotone per la sfida al Benevento: assenza pesante per Cosmi

Serse Cosmi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il Benevento: la lista del tecnico

Al termine della rifinitura mattutina, mister Cosmi ha diramato l’elenco dei convocati per la gara di domani (ore 15) in casa del Benevento. Messias, a causa di una gastroenterite, non farà parte della trasferta. Assenti anche gli acciaccati Cuomo, Di Carmine ed Eduardo.

Ecco i 22 convocati:

1 CORDAZ

5 GOLEMIC

6 MAGALLAN

7 OUNAS

8 CIGARINI

10 BENALI

11 DRAGUS

13 LUPERTO

16 FESTA

17 MOLINA

20 ROJAS

21 ZANELLATO

22 CRESPI

24 D’APRILE

25 SIMY

26 DJIDJI

32 PEDRO PEREIRA

33 RISPOLI

34 MARRONE

44 PETRICCIONE

77 VULIC

97 RIVIERE