Convocati Fiorentina, le scelte di Palladino per la sfida contro l’Inter. Ecco la lista completa dei viola

Convocati Fiorentina, ecco le scelte di Raffaele Palladino in vista dell’importante match contro l’Inter di Simone Inzaghi

In un clima di grande attesa e tensione, la Fiorentina si prepara ad affrontare l’Inter in un match decisivo per le ambizioni di entrambe le squadre nel campionato di Serie A. Ecco i convocati di mister Palladino.

1) BELTRÁN Lucas

2) CAPRINI Maat Daniel

3) CATALDI Danilo

4) COLPANI Andrea

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) HARDER Jonas

11) KEAN Bioty Moise

12) MANDRAGORA Rolando

13) MARTINELLI Tommaso (P)

14) MORENO Matías Agustín

15) PARISI Fabiano

16) PONGRAČIĆ Marin

17) RANIERI Luca

18) RICHARDSON Michael Amir Junior

19) RUBINO Tommaso

20) TERRACCIANO Pietro (P)