Convocati Juve, le scelte di Allegri per il Maccabi: Milik c’è

Convocati Juve per il Maccabi Haifa: Allegri ha convocato Milik nonostante l’affaticamento. La lista dei bianconeri

Tramite i propri canali ufficiali, la Juve ha reso noti i convocati per il match di Champions League contro il Maccabi Haifa, in programma questa sera. Torna Di Maria, squalificato in campionato, così come è presente anche Arek Milik, alle prese con un affaticamento muscolare.

LA LISTA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24