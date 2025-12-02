Convocati Juve, contro l’Udinese saranno assenti questi giocatori! Ecco la lista completa di Spalletti

Convocati Juve per l’Udinese: sei assenti per Spalletti e tre innesti dalla Next Gen per gli ottavi di Coppa Italia

I Convocati Juve per la sfida di Coppa Italia contro l’Udinese sono stati ufficializzati attraverso una nota pubblicata sul sito del club bianconero. Il match, valido per gli ottavi di finale della competizione, è in programma questa sera alle 21 all’Allianz Stadium, e rappresenta un passaggio cruciale nel percorso della squadra di Spalletti verso le fasi decisive del torneo. L’elenco diffuso rivela una situazione non semplice sul fronte delle disponibilità, con ben sei giocatori costretti ai box.

Nella lista dei Convocati Juve non figurano infatti Pinsoglio, Perin, Bremer, Rugani, Vlahovic e Milik: un gruppo di assenze di peso che obbliga Spalletti a ridisegnare l’organico soprattutto in difesa e in attacco. Per sopperire alle mancanze, lo staff ha deciso di attingere dalla Next Gen, inserendo tre giovani portieri: Mangiapoco, Scaglia e Pedro Felipe, tutti chiamati a fare esperienza in una serata dal valore importante.

Nonostante le defezioni, la lista dei Convocati Juve presenta comunque un mix equilibrato di titolari, elementi di rotazione e giovani pronti a mettersi in mostra. Tra i nomi più attesi spiccano Yildiz, Openda, Thuram e Koopmeiners, calciatori che potrebbero rivelarsi decisivi per superare il turno contro un’Udinese sempre insidiosa in questa competizione.

Convocati Juve per l’Udinese: la lista completa di Spalletti

4 – Gatti

5 – Locatelli

6 – Kelly

7 – Conceicao

8 – Koopmeiners

10 – Yildiz

11 – Zhegrova

15 – Kalulu

16 – Di Gregorio

17 – Adzic

18 – Kostic

19 – Thuram

20 – Openda

21 – Miretti

22 – McKennie

25 – Joao Mario

27 – Cambiaso

30 – David

32 – Cabal

40 – Rouhi

42 – Scaglia

44 – Pedro Felipe

45 – Mangiapoco

Questa lista di Convocati Juve conferma il desiderio di Spalletti di mantenere competitivo il gruppo anche nelle rotazioni, puntando su giocatori che possono dare continuità al progetto tecnico e su giovani che potrebbero ritagliarsi spazio nel corso della stagione.

Con l’Udinese pronta a dare battaglia, la Coppa Italia offre alla Juventus un’occasione concreta per inseguire un trofeo prestigioso e per valorizzare ulteriormente i talenti emergenti del vivaio. Questa sera, all’Allianz Stadium, i riflettori saranno puntati tanto sui veterani quanto sui ragazzi della Next Gen chiamati a rispondere presente.

