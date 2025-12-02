Juventus News
Convocati Juve, contro l’Udinese saranno assenti questi giocatori! Ecco la lista completa di Spalletti
Convocati Juve per l’Udinese: sei assenti per Spalletti e tre innesti dalla Next Gen per gli ottavi di Coppa Italia
I Convocati Juve per la sfida di Coppa Italia contro l’Udinese sono stati ufficializzati attraverso una nota pubblicata sul sito del club bianconero. Il match, valido per gli ottavi di finale della competizione, è in programma questa sera alle 21 all’Allianz Stadium, e rappresenta un passaggio cruciale nel percorso della squadra di Spalletti verso le fasi decisive del torneo. L’elenco diffuso rivela una situazione non semplice sul fronte delle disponibilità, con ben sei giocatori costretti ai box.
Nella lista dei Convocati Juve non figurano infatti Pinsoglio, Perin, Bremer, Rugani, Vlahovic e Milik: un gruppo di assenze di peso che obbliga Spalletti a ridisegnare l’organico soprattutto in difesa e in attacco. Per sopperire alle mancanze, lo staff ha deciso di attingere dalla Next Gen, inserendo tre giovani portieri: Mangiapoco, Scaglia e Pedro Felipe, tutti chiamati a fare esperienza in una serata dal valore importante.
Nonostante le defezioni, la lista dei Convocati Juve presenta comunque un mix equilibrato di titolari, elementi di rotazione e giovani pronti a mettersi in mostra. Tra i nomi più attesi spiccano Yildiz, Openda, Thuram e Koopmeiners, calciatori che potrebbero rivelarsi decisivi per superare il turno contro un’Udinese sempre insidiosa in questa competizione.
Convocati Juve per l’Udinese: la lista completa di Spalletti
4 – Gatti
5 – Locatelli
6 – Kelly
7 – Conceicao
8 – Koopmeiners
10 – Yildiz
11 – Zhegrova
15 – Kalulu
16 – Di Gregorio
17 – Adzic
18 – Kostic
19 – Thuram
20 – Openda
21 – Miretti
22 – McKennie
25 – Joao Mario
27 – Cambiaso
30 – David
32 – Cabal
40 – Rouhi
42 – Scaglia
44 – Pedro Felipe
45 – Mangiapoco
Questa lista di Convocati Juve conferma il desiderio di Spalletti di mantenere competitivo il gruppo anche nelle rotazioni, puntando su giocatori che possono dare continuità al progetto tecnico e su giovani che potrebbero ritagliarsi spazio nel corso della stagione.
Con l’Udinese pronta a dare battaglia, la Coppa Italia offre alla Juventus un’occasione concreta per inseguire un trofeo prestigioso e per valorizzare ulteriormente i talenti emergenti del vivaio. Questa sera, all’Allianz Stadium, i riflettori saranno puntati tanto sui veterani quanto sui ragazzi della Next Gen chiamati a rispondere presente.
