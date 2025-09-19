Convocati Juventus: Tudor contro il Verona ritrova Cambiaso e Conceicao, fuori Miretti. Ecco la lista completa

Convocati Juventus per il match col Verona: decisioni su Conceição e Miretti, un rientro chiave e gli indisponibili

Archiviata la parentesi di Champions League, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato di Serie A. Domani pomeriggio, alle ore 18:00, i bianconeri saranno di scena allo stadio Bentegodi per affrontare l’Hellas Verona in una sfida valida per la quinta giornata. Il tecnico Igor Tudor, ex difensore croato e oggi allenatore della Juve, potrà contare su due recuperi fondamentali: Andrea Cambiaso e Francisco Conceição, entrambi inseriti nella lista dei convocati ufficiali.

Il ritorno di Andrea Cambiaso

La notizia più rilevante riguarda il rientro di Andrea Cambiaso, esterno sinistro classe 2000 e punto fermo della Nazionale italiana. Dopo aver scontato due giornate di squalifica rimediate all’esordio in campionato, il giocatore è nuovamente a disposizione anche in Serie A. Già impiegato in Champions League, Cambiaso rappresenta per Tudor il titolare designato sulla corsia mancina, elemento chiave per garantire equilibrio tattico e spinta offensiva.

Conceição recupera dall’infortunio

Accanto a Cambiaso, un’altra buona notizia per la Juventus è il recupero di Francisco Conceição, fantasista portoghese classe 2002, noto per rapidità e tecnica nello stretto. Reduce da un problema muscolare accusato durante gli impegni con la Nazionale, Conceição era rimasto in panchina per tutta la gara contro il Borussia Dortmund. Ora, completamente ristabilito, è pronto a offrire il suo contributo anche in campionato.

Assenti e situazione infermeria

Restano invece indisponibili Fabio Miretti, centrocampista italiano classe 2003, e Arkadiusz Milik, attaccante polacco esperto e prezioso in area di rigore. Entrambi proseguono il loro percorso di recupero. Fuori dai convocati anche il giovane Rouhi.

Obiettivo: quarta vittoria consecutiva

Con questi due rientri eccellenti, la Juventus si presenta a Verona con una rosa quasi al completo e ricca di alternative, condizione ideale per affrontare un avversario ostico come l’Hellas. L’obiettivo è chiaro: conquistare la quarta vittoria consecutiva in campionato e mantenere il passo delle dirette concorrenti nella corsa scudetto.

La sfida del Bentegodi si preannuncia intensa, con la squadra di Tudor determinata a dare continuità ai risultati positivi e a confermare il proprio stato di forma, sfruttando al meglio il rientro di due pedine fondamentali.