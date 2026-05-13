Convocati Lazio per l’Inter, presenti Pedro e Cataldi: la lista completa di Sarri per la finale di Coppa Italia di stasera all’Olimpico

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha comunicato la lista dei convocati per la finale di Coppa Italia contro l’Inter, che si terrà stasera alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico.

I biancocelesti affronteranno i nerazzurri, con Mattia Zaccagni che ha recuperato dalla botta al piede ricevuta durante l’allenamento e sarà a disposizione. Pedro è leggermente infortunato, ma potrà giocare uno spezzone nella ripresa, mentre Danilo Cataldi, reduce da una tendinopatia agli adduttori, avrà la possibilità di scendere in campo se necessario. La squadra è pronta per questa importante sfida.

Di seguito la lista completa dei convocati:

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Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.