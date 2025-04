Convocati Roma per la sfida contro l’Inter: oltre a Nelsson e Dybala si aggiunge un’altra assenza! La lista completa

Convocati Roma per la partita di Serie A contro l’Inter: non solo Nelsson e Dybala! Si aggiunge un’altra assenza: ecco la lista completa

Domani alle 15, la Roma affronterà l’Inter in trasferta per la 34ª giornata di Serie A. Il tecnico Claudio Ranieri ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida, confermando le assenze di Nelsson e Dybala, a cui si aggiunge anche quella di Saud. Una partita cruciale per i giallorossi, chiamati a fare i conti con importanti defezioni nella rosa.

I CONVOCATI



Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar.

Difensori: Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Ndicka, Rensch, Salah-Eddine, Sangare.

Centrocampisti: Cristante, Gourna-Douath, Kone, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers.

Attaccanti: Baldanzi, Dovbyk, El Shaarawy, Soule.