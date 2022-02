Convocati Salernitana, le scelte di Nicola per il Milan: 8 assenti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ben otto i calciatori che non saranno a disposizione di Davide Nicola per la sfida con i rossoneri. I convocati della Salernitana

La Salernitana ha comunicato la lista dei convocati per il match con il Milan. Mamadou Coulibaly, Ruggeri, Schiavone, Gyomber, Verdi, Di Tacchio, Vergani e Delli Carri non saranno presenti per infortunio.

Portieri: Belec, Fiorillo, Sepe.

Difensori: Fazio, Dragusin, Gagliolo, Jaroszynski, Ranieri, Veseli;

Centrocampisti: Bohinen, Coulibaly L., Ederson, Kastanos, Kechrida, Mazzocchi, Obi, Radovanovic, Zortea;

Attaccanti: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Mousset, Ribery, Perotti.