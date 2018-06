Convocati Tunisia, il ct Maaloul ha deciso di ufficializzare i ventitré calciatori per il prossimo Mondiale in Russia

Sono stati resi noti nella giornata di oggi i convocati della Tunisia per il Mondiale in Russia. Il commissario tecnico Nabil Maaloul ha diramato la lista ufficiale per la coppa del mondo e tra i precettati c’è anche una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta di Yohan Benalouane, che ha militato nel Cesena e nella Fiorentina, ma attualmente si trova al Leicester City. Il girone dei tunisini è uno dei più ostici perché troverà anche Panama, Belgio e Inghilterra sul suo cammino al Mondiale. Di seguito ecco i convocati da Maaloul.

Portieri: Aymen Mathlouthi (Al Batin Saoudi), Farouk Ben Mustapha (Al Shabab Saoudi), Mouez Hassen (Chateauroux). Difensori: Hamdi Nagguez (Zamalek), Dylan Bronn (La Gantoise), Rami Bedoui (Etoile Sportive du Sahel), Yohan Benalouane (Leicester), Syam Ben Youssef (Kasimpasa), Yassine Meriah (Club Sportif Sfax), Oussama Haddadi (Dijon), Ali Maaloul (Al Ahli). Centrocampisti: Ellyes Skhiri (Montpellier), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahly), Ghaylene Chalali (Espe’rance Tunis), Farjani Sassi (Al Nasr Saoudi), Ahmed Khalil (Club Africain), Seifeddine El Khaoui (Troyes). Attaccanti: Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifak), Anice Badri (Espe’rance), Bassem Srarfi (Nizza), Wahbi Khazri (Rennes), Naim Sliti (Dijon), Sabeur Khalifa (Club Africain).