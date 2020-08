Copenaghen, Solbakken: «Istanbul Basaksehir? Abbiamo preparato bene questa sfida»

L’allenatore del Copenaghen, Stale Solbakken, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro l’Istanbul Basaksehir

Stale Solbakken, allenatore del Copenaghen, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Europa League contro l’Istanbul Basaksehir:

CONDIZIONE COPENAGHEN – «È stato bello goderci qualche giorno di relax in famiglia per staccare un po’ la spina dopo il finale di campionato in condizioni non semplici. Ci siamo schiariti le idee e abbiamo preparato bene, prima di tutto mentalmente, questa sfida».

PORTE CHIUSE – «Giocare senza pubblico non è mai piacevole, una partita europea dovrebbe essere una festa prima di tutto sugli spalti, soprattutto quando la tua squadra arriva agli ottavi, ma sappiamo già cosa ci aspetta. Questa è stata la soluzione più facile per la UEFA».