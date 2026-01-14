Connect with us

Coppa d’Africa 2025, Manè da record: quella statistica non lascia dubbi, e c’è un legame con Salah…Cos’è successo

1 ora ago

Mané

Coppa d’Africa 2025, Manè scrive ancora record: un dato non lascia dubbi, e c’è un legame con Salah…Cos’è successo

Il tempo passa per tutti, ma sembra non scalfire la classe e l’incisività di Sadio Mané. Nella Coppa d’Africa 2025, che si sta confermando vetrina di talento e fisicità, il numero 10 del Senegal continua a scrivere la storia, dimostrandosi non solo un finalizzatore letale, ma un vero e proprio regista offensivo per la sua nazionale. I dati statistici emersi nelle ultime ore evidenziano un dominio tecnico impressionante: Mané si conferma il faro dei “Leoni della Teranga”, capace di illuminare il gioco come pochissimi altri nel continente. Lo riporta Opta.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il dato Opta: Mané a un passo dal record assoluto

Secondo le rilevazioni statistiche (che monitorano i dati dal 2010 ad oggi), Sadio Mané ha creato ben 14 occasioni da gol a campo aperto (escludendo quindi i calci piazzati) in questa edizione del torneo. Un numero mostruoso, che testimonia la centralità dell’attaccante dell’Al-Nassr nella manovra offensiva della sua squadra. Mané non si limita ad aspettare il pallone, ma lo lavora, salta l’uomo e mette i compagni in condizione di segnare con una continuità disarmante.

La sfida con se stesso e con Salah

Per comprendere la portata di questa prestazione, basta guardare lo storico della competizione. Dal 2010 a oggi, in un’unica edizione della Coppa d’Africa, gli unici giocatori capaci di creare più occasioni su azione di quelle attuali di Mané sono stati… lo stesso Mané e il suo eterno “amico” Mohamed Salah. Il record risale all’edizione del 2022, quando sia il senegalese che il “Faraone” egiziano toccarono quota 15 occasioni create.

Un leader totale

A distanza di anni, Mané è lì, a una sola lunghezza dal suo stesso primato, confermando una longevità ad alti livelli che ha pochi eguali. Mentre molti coetanei calano di rendimento, il capitano del Senegal continua a essere l’incubo delle difese avversarie, abbinando l’esperienza di chi ha vinto tutto in Europa alla fame di chi vuole continuare a portare trofei alla propria gente. La Coppa d’Africa 2025 ha un padrone indiscusso, e porta il numero 10 sulle spalle.

Il calcio del giorno

