Notte storica per l’Empoli, D’Aversa: «Nessuno lo avrebbe immaginato a inizio stagione, un orgoglio per tutti»

Coppa Italia, notte storica per l’Empoli che si gioca la sua prima semifinale: la carica di D’Aversa per la sfida al Bologna

Empoli si prepara a vivere una notte storica, con il Castellani che ospiterà l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Bologna. Un evento raro per il club azzurro, che si ritrova a questo punto della competizione contro ogni pronostico, trasformando la sfida in una grande vetrina per la città. Tuttavia, la squadra arriva all’appuntamento in un momento delicato: sebbene l’infermeria si sia svuotata rispetto ai mesi scorsi, gli azzurri devono ancora fare i conti con alcune assenze e con un attacco che fatica a concretizzare le occasioni. Come riportato da La Nazione, il tecnico Roberto D’Aversa manterrà la linea adottata nei turni precedenti, dando fiducia ai giovani che hanno trascinato l’Empoli fino a questo punto.

«A inizio stagione nessuno avrebbe immaginato di arrivare fin qui, ed è un motivo di orgoglio per il club, i ragazzi e tutta la città», ha sottolineato D’Aversa, che ha chiesto ai suoi di affrontare la gara con serenità e determinazione per provare a ribaltare un pronostico che vede il Bologna favorito. Anche il presidente Fabrizio Corsi ha ribadito l’importanza di cogliere l’occasione, nonostante le difficoltà del campionato: «Ci sono limiti, ma abbiamo avuto tante occasioni: speriamo che tutto giri a nostro favore». La consapevolezza di sfidare una delle squadre più in forma del campionato è chiara, ma l’Empoli vuole sfruttare al meglio la sua chance, forte delle indicazioni raccolte nei precedenti confronti stagionali con i rossoblù.