Oggi pomeriggio, più precisamente alle ore 14:30, torna la Coppa Italia femminile. In campo scenderanno Empoli-Juventus e Inter-Fiorentina. Domani spetterà a Florentia-Roma e Sassuolo-Milan.

EMPOLI-JUVENTUS

Prova di maturità per le toscane, che dopo aver battuto il San Marino, cercano conferme in coppa contro la Vecchia Signora, mai sconfitta in questa stagione 2020/2021. Rita Guarino dovrà rinunciare ad Arianna Caruso e Aurora Galli, due assenze molto pesanti.

INTER-FIORENTINA

La scorsa settimana in campionato finì con un pirotecnico 2-3 il match di Interello in favore del team di Cincotta. Oggi le nerazzurre cercano rivalsa per poter giocare il match di ritorno con qualche certezza in più. Ieri, Debever, difensore centrale agli ordini di Attilio Sorbi ha rilasciato una breve dichiarazione in preparazione alla sfida contro la Viola: «Giocare ancora contro la Fiorentina è un vantaggio perchè abbiamo una partita in più per analizzare le nostre avversarie, ma questo vale anche per loro. Immagino che la partita sarà sicuramente una battaglia, ma speriamo con un finale diverso».

FLORENTIA-ROMA

Grande sfida tra le due compagini: le toscane proveranno a battere le ragazze di Betty Bavagnoli, tornate a fare punti importanti, come quelli contro il Sassuolo al Tre Fontane. Al Santa Lucia, però, non è affatto facile imporsi. La Juventus ha conquistato quattro punti in due stagioni, soffrendo in entrambi i match. Il Milan è riuscito ad espugnare il campo solo in questa stagione e proprio le giallorosse lo scorso anno erano uscite sconfitte 2-1 sotto i colpi di Martinovic e Kelly.

SASSUOLO-MILAN

La sfida più equilibrata è certamente questa: terza contro seconda, se guardiamo la classifica del massimo campionato italiano. Le rossonere giungono da una grande vittoria a San Gimignano e parecchio convincente. Pirone e compagne, invece, hanno il morale basso, dopo la debacle contro la Roma in terra ospite. I precedenti contro il Milan, inoltre, non sorridono affatto al team di Giampiero Piovani: un pareggio e cinque sconfitte tra Serie A e Coppa. Proprio il 30 gennaio 2019, le ragazze guidate dall’ex Carolina Morace espugnarono lo stadio Mirabello di Reggio Emilia 0-2 nei quarti di andata di Coppa Italia femminile, gara poi vinta con il medesimo risultato nel match di ritorno. Sfida infinita, domani sarà ancora Sassuolo-Milan.