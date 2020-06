Coppa Italia, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla finale giocata ieri tra Napoli e Juventus

Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone ha reso note le decisioni in merito alla finale di ieri tra Napoli e Juventus.

Squalificato per un turno Mario Rui, per lui seconda sanzione, che quindi salterà il prossimo anno il primo impegno in Coppa. Prima sanzione invece per Dybala e Bonucci.