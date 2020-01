Coppa Italia, le designazioni arbitrali di Milan-Torino e Inter-Fiorentina

Coppa Italia, ecco le designazioni arbitrali delle gare tra Milan e Torino e tra Inter e Fiorentina. Pasqua per i rossoneri, Doveri per i nerazzurri

Il quadro delle semifinali di Coppa Italia sta per completarsi. Domani e mercoledì sono in programma a San Siro le sfide tra Milan e Torino e tra Inter e Fiorentina. Sono state comunicate in merito le designazioni arbitrali.

La gara dei rossoneri sarà diretta da Pasqua, con assistenti Valeriani e Colarossi e al Var Banti. Quella dei “cugini”, invece, da Doveri. Della Penna e Prenna i due collaboratori, mentre al Var opererà Mazzoleni.