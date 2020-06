Coppa Italia, Lippi: «Vittoria meritata del Napoli»

Intervistato da Il Mattino, Marcello Lippi si è espresso sulla ripresa del campionato e sulla Coppa Italia conquistata dal Napoli

L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Marcello Lippi, ha così commentato la ripresa della Serie A e il successo del Napoli in finale di Coppa Italia contro la Juventus:

RIPRESA CAMPIONATO – «C’è curiosità sulla ripartenza della Serie A. Conta finire il campionato e che i verdetti arrivino sul campo. La Champions sarà una specie di lotteria, con gare secche, in campo neutro, in una unica città. Ma era l’unica maniera per far finire questa annata, credo che la UEFA abbia fatto la cosa giusta»

COPPA ITALIA – «Il Napoli aveva meritato la vittoria già in gara. nella ripresa ha costruito più azioni da gol, dopo un primo tempo in cui ci sono stati troppi errori in uscita. Gattuso è stato bravo a sistemare le cose. Il Napoli ha mostrato una buona condizione, non ancora ottimale, e visto il periodo questo è un risultato straodinario».