Coppa Italia Primavera: la finale sarà tra Hellas Verona e Fiorentina

Coppa Italia Primavera: la finalissima del torneo vedrà sfidarsi Hellas Verona e Fiorentina. Juve e Roma eliminate

Sorprese nelle semifinali di Coppa Italia Primavera. Nel primo pomeriggio l’Hellas Verona è riuscito a eliminare la Roma nonostante la sconfitta rimediata (3-1 per i ragazzi di De Rossi, che avevano perso l’andata 2-0).

In seguito la Fiorentina compie una vera e propria impresa e strappa il pass per la finale sul campo della Juventus, pareggiando 2-2 contro i bianconeri (l’andata era terminata 1-1). Appuntamento quindi al 10 aprile per la finalissima.