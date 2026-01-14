Coppa Italia
Coppa Italia, ufficiali date e orari dei quarti di finale: quando si giocano i quattro incroci. Il programma completo
Coppa Italia, ufficiali date e orari dei quarti di finale: ecco quando si giocano i match. Il programma completo
Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noto il programma ufficiale dei quarti di finale di Coppa Italia 2025/26.
04/02/2026 Mercoledì 21.00 Inter – Torino (a Monza) *
05/02/2026 Giovedì 21.00 Atalanta – Juventus
10/02/2026 Martedì 21.00 Napoli – Fiorentina/Como
11/02/2026 Mercoledì 21.00 Bologna – Lazio
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano