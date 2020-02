Questa sera la sfida in Coppa Italia tra Inter e Napoli. Il mister leccese vuole andare fino in fondo.

La Coppa Italia è l’unico trofeo che manca ad Antonio Conte, in Italia. L’allenatore nerazzurro nel suo palmares conta tre scudetti con la Juventus e una Supercoppa Italiana sempre con i bianconeri.

Motivo per il quale questa sera non sono ammesse distrazioni. Conte vuole andare fino in fondo a questa competizione e magari chissà, trovare proprio la Juventus di Sarri in finale.