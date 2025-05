Coppe Europee, tanti italiani protagonisti: Vicario e Maresca vedono la finale

Coppe Europee, non solo l’Inter, ma tanti altri italiani hanno ambizioni di finale e vittoria tra Champions, Europa e Conference League

L’Italia continua a brillare nelle Coppe Europee non solo grazie all’Inter, ma anche grazie a volti azzurri protagonisti in panchina e in campo con club esteri. In Europa League, Vicario sogna la finale dopo il 3-1 del Tottenham sul Bodo Glimt, mentre in Conference Maresca ha un piede in finale col Chelsea dopo il netto 4-1 rifilato al Djurgardens. Oltre a loro, anche Donnarumma (PSG) rappresenta l’eccellenza italiana in giro per il continente.

Nonostante la sconfitta della Fiorentina a Siviglia (2-1 contro il Betis), il gol di Ranieri mantiene vive le speranze di rimonta al Franchi. Tra Champions, Europa e Conference League, sono diversi gli italiani ancora in corsa per un trofeo: oltre ai portieri Vicario e Donnarumma, in Champions ci sono anche gli infortunati Jorginho e Calafiori con l’Arsenal. Qualunque sia l’esito delle semifinali, l’Italia sarà comunque rappresentata nelle finali europee.