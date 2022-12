Corea del Sud, Bento: «La FIFA crea le peggiori condizioni per favorire le più forti»

Paulo Bento, Ct della Corea del Sud ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida degli ottavi di finale dei Mondiali contro il Brasile

«Impossibile preparare le partite se dopo 72 ore si deve tornare in campo. Credo non sia umano, e neppure giusto. Il Brasile per me è la principale favorita di questo Mondiale però bisogna prendere atto di ciò che in fondo la Fifa pretende, ovvero creare ogni volta le peggiori condizioni per chi è già inferiore e favorire i più forti».