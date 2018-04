Coreografia Inter-Juventus di sabato 28 aprile, la Curva Nord nerazzurra dà le indicazioni ai tifosi per la riuscita: il progetto è iniziato due mesi fa

La Curva Nord nerazzurra prepara una coreografia da urlo in vista di Inter-Juventus. Occhi puntati sul Giuseppe Meazza in San Siro, Milano, per l’anticipo clou della 35ª giornata del campionato di Serie A 2017/2018. Quando mancano quattro turni al termine della stagione Inter e Juventus hanno bisogno dei tre punti per raggiungere i propri obiettivi: di qualificazione alla Champions per i nerazzurri e il settimo Scudetto consecutivo per i bianconeri di Massimiliano Allegri. Come da tradizione, la tifoseria dell’Inter sta lavorando ormai da mesi per la coreografia che farà da sfondo al Derby d’Italia di sabato sera, ore 20.45.

Con un comunicato apparso sul proprio sito web, la Curva Nord dell‘Inter ha indicato le disposizioni per i tifosi che riempiranno il settore: «Durante tutto il pre-partita di sabato sera l’ingresso laterale tra Brianza e Milano Nerazzurra rimarrà chiuso per esigenze di coreografia. Invitiamo pertanto tutti a prendere posto in Curva Nord utilizzando gli altri ingressi. A tutti i ragazzi del Secondo Anello Verde chiediamo inoltre di salire presto e prestare massima attenzione ai volantini che saranno distribuiti su ogni seggiolino della Curva per far si che tutto quello che stiamo preparando da 2 mesi riesca alla perfezione, cosi come progettato. Vi ringraziamo fin da ora ad uno ad uno per il vostro aiuto».

Circa due mesi di lavoro per l’ideazione, la realizzazione e la riuscita della coreografia del settore nerazzurro in un San Siro che si preannuncia pienissimo con 78.328 biglietti venduti e oltre 5 milioni di euro di incasso, record assoluto per il calcio italiano. Quale sarà il motivo principale della coreografia? Negli ultimi anni le due tifoserie del Derby d’Italia si sono spesso punzecchiate sull’argomento Calciopoli a mo’ di sfotto. Rumors degli ultimi giorni lasciavano presagire un riferimento all’eliminazione bianconera dalla Champions League contro il Real Madrid e a tutto il polverone mediatico attorno a Gigi Buffon, cui potrebbe ricevere anche un commiato finale da parte della tifoseria avversaria essendo al suo ultimo Inter-Juventus in carriera. Il fatto che la coreografia sia stata progettata due mesi fa, tuttavia, scredita quest’ultima ipotesi, anche se i fatti del Bernabeu potrebbero aver dato l’illuminazione finale ai responsabili della coreografia nerazzurra. Domani, ore 20.40, il sipario verrà calato e scopriremo la coreografia della Curva Nord per Inter-Juventus.