In questo Inter-Juventus Buffon scenderà in campo a San Siro per l’ultima volta in carriera: a meno di clamorosi ripensamenti, il portiere bianconero è all’ultimo derby d’Italia

Gianluigi Buffon giocherà titolare Inter-Juventus. Il portiere bianconero sarà protagonista del derby d’Italia di domani sera a San Siro, valido sia per la Champions League sia per lo Scudetto. Lo stesso Buffon sembra destinato a lasciare il calcio giocato alla fine dell’attuale stagione, motivo per cui Inter-Juventus di domani ha una valenza particolare: potrebbe essere l’ultima partita a San Siro per il toscano. La Scala del Calcio saluterà Buffon per l’ultima volta, probabilmente la Curva Nord dell’Inter tributerà un saluto a un giocatore che ha fatto la storia di questo sport in Italia. Ci saranno gli sfottò “di rito”, ma comunque sarà una partita dall’alto tasso emotivo. Non è ufficialmente l’ultima al Meazza, dato che Buffon non si è pronunciato in modo chiaro sul futuro, ma pare che quello di domani possa essere un addio. Ovviamente Buffon giocherà, il rischio di fare come Totti l’anno scorso è scongiurato: in Milan-Roma Spalletti non fece entrare il Capitano per la passerella milanese e scoppiò il putiferio.

Buffon a San Siro: gol, gioie e dolori

Il rapporto di Buffon con San Siro è fatto di gioie e dolori. A Milano vinse una Supercoppa Italiana ai tempi del Parma, poi ha sbancato diverse volte il Meazza rendendosi protagonista di interventi prodigiosi: Milan-Juventus 0-1 del 2004-05 è forse la vittoria più dolce, perché fu una sorta di finale Scudetto per il club bianconero. Ha anche subito gol incredibili a Milano: quello di Seedorf da lontanissimo in Inter-Juventus nel 2001-02, oppure, sempre nella stessa stagione, il pallonetto clamoroso di Shevchenko; ha preso gol pure da Toldo l’anno successivo, anche se gli almanacchi danno la rete a Vieri. Soprattutto, a San Siro, ha vissuto uno dei dolori sportivi più grandi, il playoff con la Svezia. La sua ultima gara, finora, al Meazza è Italia-Svezia 0-0, la sfida che ha fatto fuori gli azzurri dai Mondiali in Russia. Domani sarà l’occasione per dimenticarsene.