Inter-Juventus, 35ª giornata di Serie A 2017/2018: fischio d’inizio sabato 28 aprile alle ore 20,45. Ecco tutte le info per seguire il match in diretta tv o in streaming

Inter-Juventus è la partita di cartello del 35° turno del campionato di Serie A. Motivazioni altissime e obiettivi diversi per le due squadre: i nerazzurri, quinti con 66 punti, puntano alla qualificazione in Champions League; bianconeri (85) reduci dalla sconfitta interna col Napoli e con il primato da difendere per centrare il settimo scudetto consecutivo. Per la gara del ‘Meazza’ è previsto il tutto esaurito con una cornice di pubblico di oltre 78mila spettatori: da record l’incasso al botteghino, con oltre 5milioni di euro. Nella gara d’andata, giocata all”Allianz Stadium’ lo scorso 9 dicembre, le due squadre pareggiarono 0-0.

La partita in programma sabato 28 aprile alle ore 20,45 potrà essere seguita sia sul digitale terrestre che sul satellite e sarà trasmessa da Mediaset Premium sul canale Premium Sport e da Sky sui canali Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1. Per gli abbonati delle due emittenti sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). La cronaca in diretta di Inter-Juventus potrà essere seguita anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Inter-Juventus: probabili formazioni

Spalletti punterà sul classico 4-2-3-1: in difesa vanno verso la conferma Cancelo, Skriniar, Miranda e D’Ambrosio; a centrocampo, il ristabilito Vecino è in ballottaggio con Borja Valero per affiancare Brozovic. Sulla trequarti di destra dubbio Candreva–Karamoh (favorito l’italiano); poi, Rafinha e Perisic alle spalle di Icardi. Juventus: Allegri potrebbe utilizzare il medesimo sistema di gioco dell’Inter: in difesa, Howedes è favorito su Lichtsteiner, così come Rugani dovrebbe spuntarla su Barzagli al posto dell’infortunato Chiellini. Centrocampo con Khedira e Pjanic; sulla trequarti, Douglas Costa, Dybala e Mandzukic sono pronti a supportare Gonzalo Higuain.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Vecino, Borja Valero; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Howedes, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain.

Inter-Juventus, curiosità e statistiche

Sono 84 le sfide di campionato giocate a Milano tra Inter e Juventus : bilancio favorevole ai nerazzurri con 35 vittorie, 27 pareggi e 22 successi bianconeri.

Nelle ultime cinque giornate di campionato, l'Inter ha ottenuto 8 punti (due vittorie, due pareggi e una sconfitta), mentre la Juventus ne ha guadagnati 10 (3 V, 1 P, 1 S).

Nelle ultime 4 gare di Serie A, tra le mura amiche del 'Meazza', l'Inter ha mantenuto la porta involata. Nelle ultime 8 partite casalinghe i nerazzurri non hanno mai perso.

Nelle ultime 11 partite giocate fuori casa, la Juventus non ha mai perso.

Medie reti a confronto: l'Inter ha segnato 56 reti subendone 23 (seconda miglior difesa del campionato); la Juventus ha all'attivo 78 reti, con 20 subite (secondo miglior attacco e miglior difesa).

Inter-Juventus, l’arbitro della partita

Inter-Juventus sarà diretta dall’arbitro Daniele Orsato di Schio. I suoi assistenti saranno Di Fiore e Manganelli; Tagliavento designato quarto uomo. Al Var, Valeri e Giallatini (assistente).