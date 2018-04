Antonio Candreva ha in testa soltanto Inter-Juventus: l’esterno offensivo neroazzurro ne ha parlato così

Il prossimo turno di campionato vedrà di fronte l’Inter di Candreva e la Juventus. L’ex calciatore della Lazio ha presentato la sfida ai microfoni di Premium Sport: «Brozovic lo sta ripetendo da una settimana: la squadra non vede l’ora che arrivi Inter-Juventus, perchè si tratta di una partita importantissima al fine di centrare il nostro obiettivo». Quindi dice la sua sulla Juventus: «Parliamo della squadra più forte d’Italia, capace di far bene anche in Europa: ci troveremo di fronte una Juventus arrabbiata, ma pensiamo esclusivamente a noi stessi. Darei qualsiasi cosa pur di vincere e di andare in Champions League».

Sabato sera l’apporto offerto dai supporters neroazzurri potrebbe essere determinante per il risultato finale: «Dobbiamo dire grazie ai nostri tifosi che riempiono lo stadio Meazza tutto l’anno. Ci stanno supportando e sopportando da inizio stagione, ora dobbiamo vincere, sia per loro che per noi stessi». Poi il focus si sposta sul momento personale di Antonio Candreva: «Contro il Torino ho rimediato una distorsione, ma sono pronto e a disposizione da 2 gare, in attesa di sabato sera». Quindi chiosa finale su Inter-Juventus: «Ogni partita fa storia a sè, ma noi siamo pronti e dovremo sfruttare le poche occasioni che ci concederanno».