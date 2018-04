Inter-Juventus è una sfida che si presta a più piani di lettura: Spalletti è imbattuto contro le big e a San Siro non perde quasi mai; Buffon è all’ultimo derby d’Italia e ci sono sorprese

Il derby d’Italia rimane una partita bellissima, a prescindere dalle differenze di classifica. Inter-Juventus si giocherà sabato sera e sarà uno snodo cruciale per la Serie A. Sarà anche l’ultimo confronto tra nerazzurri e bianconeri con Gianluigi Buffon protagonista. Il portiere si ritirerà a fine stagione e per lui a San Siro potrebbe esserci una sorpresa. Ancora è tutto da confermare, ma sembra che possa esserci un omaggio da parte dei tifosi dell’Inter a Buffon. Certo, non mancheranno gli sfottò per il comportamento del portiere a Madrid e per quell'”insensibile” che ha fatto il giro del mondo, ma ci sarà spazio per una standing ovation. Secondo Il Corriere dello Sport, Buffon sarà salutato a dovere dai rivali dell’Inter proprio come successe a Paolo Maldini nel suo ultimo derby col Milan.

Un po’ di curiosità su Inter-Juventus

Sarà una partita dall’alto tasso sentimentale, ma vale la pena ricordare che vale per la Champions League e lo Scudetto. Luciano Spalletti punta su San Siro, vero e proprio fortino nerazzurro: qui l’Inter in stagione ha perso solo con l‘Udinese e con il Milan, anche se nel secondo caso era in trasferta e in Coppa Italia. Il Meazza si è dimostrato spesso un grande alleato di Spalletti, che può contare su una delle migliori difese negli scontri diretti. Prendiamo in considerazione le prime sette del campionato, l’Inter ha giocato andata e ritorno con tutte fuorché con la Lazio e, appunto, la Juventus. Nelle gare di andata contro queste squadre e nel doppio confronto con Milan, Atalanta, Roma e Napoli, l’Inter non ha mai perso in questo campionato. È l’unica squadra ad avere lo 0 nella riga delle sconfitte in questa particolare classifica avulsa. Una bella statistica per prepararsi a Inter-Juventus.