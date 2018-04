In vista di Roma-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League, nella Capitale si muovono per il piano sicurezza

Liverpool-Roma sarà ricordata non tanto per la disfatta in campo degli uomini di Di Francesco, ma per quanto avvenuto fuori. Il 53enne Sean Cox, fan dei Reds, è in fin di vita e l’UEFA promette sanzioni per la squadra romana. Il rischio è che possano esserci ripercussioni anche sulla sfida di ritorno in Champions League e proprio per questo c’è chi si è già messo al lavoro per evitare pericoli. Per domani, venerdì 27 aprile, è convocato un tavolo tecnico in Questura per parlare della sicurezza in vista del ritorno. Sarà fissato un piano apposito per il match: prenderanno parte all’incontro il questore Guido Marino, rappresentanti di Roma e Liverpool e anche dell’UEFA, un elemento del Ministero dell’Interno e anche una persona dal Comune di Roma. In più, la FIGC si è già attivata in supporto per facilitare la comunicazione tra UEFA e Roma. La Capitale non dovrà essere militarizzata, nell’ottica di tutte le parti in gioco, ma comunque i rischi dovranno essere azzerati.

Roma-Liverpool: i provvedimenti per il ritorno

Come riporta Il Corriere dello Sport, saranno prese misure tipo in questi casi: dai percorsi dei bus alle informazioni bilingue al concentramento delle tifoserie in punti distanti della città. Inevitabile una ricaduta sul traffico in zona Stadio Olimpico, ma i presidi non saranno solo in quell’area, bensì si estenderanno pure in centro. Il ricordo di Roma-Feyenoord e della Barcaccia deturpata è ancora vivo. I tifosi del Liverpool saranno circa tremila e andranno a completare una cornice che si preannuncia spettacolare, dato che i biglietti per il ritorno allo Stadio Olimpico sono ormai esauriti. C’è chi arriverà nel fine settimana, molti invece partiranno dal lunedì al mercoledì. Il 2 maggio sarà il giorno della gara e le forze dell’ordine hanno in mente di radunare i fan inglesi a Villa Borghese per poi accompagnarli ai Distinti Nord dell’Olimpico. Il 1 maggio è anche giorno di concertoni a Roma, per questo il dispiegamento delle forze dell’ordine sarà massiccio e saranno presidiate molte aree del centro.