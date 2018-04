Roma, i primi obiettivi di Monchi per l’estate: Ziyech sempre nel mirino

La Roma lavora per il futuro, diversi i calciatori nel mirino di Monchi. Calciomercato Roma: Bremer e Ziyech due obiettivi giallorossi. Juan Jesus può rinnovare

La Roma, travolta ieri dal grande ex Momo Salah nell’andata delle semifinali di Champions League, pensa al futuro. I giallorossi cercano volti nuovi per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di mister Di Francesco in vista del prossimo anno e valutano numerosi talenti. Uno dei pallini di Monchi rimane Hakim Ziyech, esterno d’attacco classe 1993 che da anni sta facendo bene all’Ajax. Il giocatore marocchino piaceva al ds Sabatini e piace anche a Monchi che ha manifestato la sua stima anche all’agente del ragazzo.

Secondo Il Corriere dello Sport, il club giallorosso potrebbe fare un tentativo in estate. Dal Brasile rimbalza il nome di Bremer, difensore classe 1997 del Corinthians per il quale sarebbe già stata intavolata una trattativa con la Roma pronta a comprare il 40% del cartellino dal club per 2,5 milioni (il club ne chiede 2,5 in più per il 60%. Il club detiene infatti l 60%, il restante 10% appartiene all’agente, il 30% a un fondo. Insomma, l’affare non si preannuncia semplice. Novità anche sul fronte rinnovi: presto l’incontro con Florenzi, entro l’estate quello con Juan Jesus che dovrebbe rinnovare.