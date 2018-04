Per Gleison Bremer Roma può essere la prossima destinazione: Monchi tratta il giovane difensore dell’Atletico Mineiro per il calciomercato estivo, le ultime notizie

La Roma ha in mente un colpo per la difesa e ha messo nel mirino Gleison Bremer Silva Nascimento, noto come Bremer. Gioca nell’Atletico Mineiro come centrale e sarebbero già stati intavolati i contatti per una possibile trattativa. Monchi, direttore sportivo della Roma, avrebbe già parlato con il suo omologo brasiliano Alexandre Gallo per riuscire a portare Bremer nella Capitale. Stando a quanto riporta Globo Esporte, il difensore classe 1997 è un forte obiettivo per la Roma, che in questo momento non ha molti centrali a disposizione. Si attendono conferme dalla stessa Roma, ma in Brasile sono sicuri che Monchi possa farcela.

Bremer ha ventun anni e gioca nell’Atletico Mineiro da poco più di un anno, dopo aver militato sia nel San Paolo sia nel Desportivo Brasil, sempre in Brasile. Al momento, in questo 2018, ha giocato due gare di campionato e una di Copa Sudamericana. Ha un contratto fino al giugno del 2022 con i bianconeri e il valore di mercato ancora non è stato fissato. Starà a Monchi e alla Roma riuscire a trovare un accordo con la società calcistica di Belo Horizonte.