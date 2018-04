Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato al termine della semifinale di andata di Champions League

Il direttore sportivo Monchi è apparso visibilmente scosso al termine di Liverpool-Roma e ha detto la sua sul match davanti alle telecamere di Mediaset: «Siamo in un momento difficile perché nutrivamo molta fiducia in questa partita, ma il risultato non è stato positivo. E’ vero che fino a 10 minuti prima che finisse la partita era peggio perché eravamo praticamente eliminati, adesso abbiamo una possibilità seppur la qualificazione sia difficile. Dovremo prendere questa piccola percentuale e ripetere quanto fatto contro il Barcellona. Io ho sempre fiducia nella mia squadra, pur sapendo che sarà molto complicato perché il Liverpool, come tutti, sa che l’abbiamo già fatto. 90 minuti allo stadio Olimpico sono molto lunghi».

Il ds, quindi, dichiara ancora: «Black out? E’ difficile trovare una spiegazione perché l’atteggiamento è stato buono, nei primi 20 minuti abbiamo fatto tutto quello che dovevamo ma ci siamo spaventati dopo la prima azione di Manè e siamo letteralmente usciti dalla partita. Contro una squadra come il Liverpool è difficile passare indenni e tutto è andato male. Eravamo morti, adesso abbiamo un po’ di vita e dobbiamo usarla perché siamo alla fine e non possiamo fermarci: serve fiducia e bisogna crederci».