Daniele De Rossi ha offerto la sua analisi di Liverpool-Roma nel post-partita

De Rossi ha parlato così ai microfoni di Mediaset dopo la sfida di Anfield Road: «Come ho visto Salah? L’ho visto bene. Lo conosciamo, sappiamo che è un grande giocatore e anche una grande persona. A parte stasera, che ci è costato caro, sono felice per lui che sta facendo grandi cose: ha migliorato molto la sua qualità negli ultimi 16 metri e sta diventando decisivo come immaginavamo. Cosa si può dire per restare aggrappati al sogno finale? Ci possiamo aggrappare a quanto fatto nei quarti di finale, che di sicuro ci dice che è possibile. Abbiamo il diritto di crederci ed il dovere di provarci, per noi ma soprattutto per tutta la gente che vuole bene alla Roma. A Barcellona mi era sembrata davvero una partita sfortunata, con molti episodi dubbi e sfortunati che potevano girare diversamente».

Il centrocampista della Roma, quindi, ha aggiunto: «Oggi, secondo me, siamo partiti bene e poi abbiamo sofferto la loro profondità, con i loro giocatori veloci. Ci servirà anche questo da lezione per la partita di ritorno. Dare una spiegazione tattica, non avendo rivisto la partita, è sbagliato. Partiamo dalla considerazione che loro sono forti, abbiamo fatto 20-25 minuti buoni, consci che sarebbero partiti forte ma è difficile coprire la profondità con chi è, quasi sempre, più veloce di te. Non è giusto buttare la croce sulla difesa: tutti quanti abbiamo peccato in aggressività. La sensazione è che contro il Barcellona, ripeto, c’era da giocarsi la partita, oggi ci sono stati il nostro black out e la loro grande qualità».