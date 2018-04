Liverpool-Roma, parla Di Francesco: «Sbagliato l’approccio, ma la reazione dà un senso al ritorno»

Eusebio Di Francesco, al termine di Liverpool-Roma, ha detto la sua sulla sfida

Di Francesco ha tratteggiato i contorni di Liverpool-Roma ai microfoni di Mediaset: «Non paragoniamo sempre le partite a quella con il Barcellona: questa era una gara differente in cui siamo partiti veramente bene, preparando determinate situazioni di gioco che si sono verificate al meglio. E’ ovvio che se poi perdiamo tanti duelli, specialmente difensivi, su determinati palloni su cui dovevamo scappare e non siamo scappati con i tempi giusti, anche facilmente leggibili, perdiamo un po’ la testa e la capacità di rimanere in gara. Roma meglio con il 4-3-3? Se le occasioni le abbiamo avute anche nei primi 20 minuti, significa che l’equilibrio ce lo avevamo anche prima. I sistemi di gioco vanno a morire quando si perdono i duelli individuali e i contrasti, oltre a sbagliare tanti palloni in fase di sviluppo. L’ingresso di qualche calciatore più fresco e lucido, poi, ha ridato un po’ di forza alla squadra».

Quindi aggiunge ancora: «Ben venga questa reazione perché diamo un senso alla partita di ritorno: ci dovremo credere ed avere lo stesso atteggiamento avuto nel finale. Bisogna crederci altrimenti non bisogna venire a giocare queste partite: nel calcio nulla è impossibile e tutto può accadere, lo abbiamo dimostrato già in passato. Sarà una partita differente da Roma-Barcellona però lo spirito ed il desiderio di volerla ribaltare ci sono. Non mi piace che si facciano processi: la squadra ha raggiunto un traguardo veramente importante e, per 50 minuti, non ha avuto un impatto buono sulla gara, determinato dalla grande qualità del Liverpool».